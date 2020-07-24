بالفيديو.. فتاة سعودية تروي تجربتها بعدما افتتحت “مقهى” ومحل ورود بالمدينة المنورة

روت فتاة سعودية تجربتها في العمل بمجال تنسيق الهدايا والحلا بالورود، وكيف نجحت في تطوير الفكرة البسيطة إلى أن افتتحت مقهى ومحل ورود في محافظة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
وقالت الفتاة مروج حمزة خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنها تخرجت في الجامعة منذ 10 سنوات وتخصصت في الاقتصاد المنزلي قسم فنون وديكور، مبينةً أنها بدأت العمل من المنزل في تنسيق الهدايا والماسكات.
وأضافت أنها قررت أن تبدأ بالعمل الحر وعدم الانتظار في صفوف البطالة إلى أن يأتي التعيين، مشيرةً إلى أنها استطاعت أن تفتتح كوفي شوب ومحل تنسيق هدايا وورود بأيدي شابات سعوديات ما زلن في مرحلة الدراسة بالجامعة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن أولى العقبات التي واجهتها هي الدعم المادي، إلا أن مؤسسة جنى قدمت لها الدعم وقامت بتقسيط المبلغ بشكل شهري، ناصحةً جميع الفتيات بخوض التجربة والعمل في هذا المجال.
فيديو | سعودية تتحدى البطالة بافتتاح كوفي ومحل ورود وتروي قصتها لـ #الراصد pic.twitter.com/hj9SeX9iBi
— الراصد (@alraasd) July 23, 2020