بالفيديو.. مسؤول يوضح الإجراءات الصحية المُتبعة مع المواطنين القادمين عبر جسر الملك فهد

كشف مدير المراقبة الصحية بجسر الملك فهد، الدكتور عبدالحكيم القحطاني، عن الإجراءات التي تنفذها وزارة الصحة خلال استقبال المواطنين القادمين من البحرين عبر جسر الملك فهد.
وأكد القحطاني في لقاء مع قناة “العربية”، إجراء عمليات فحص وفرز بصري وقياس درجة حرارة القادمين مع ملاحظة أي أعراض تنفسية لديهم، إلى جانب سؤالهم عن مدى معاناتهم من أي أعراض بالجهاز التنفسي بما في ذلك فيروس “كورونا” المُستجد.
ونوه إلى أنه في حالة عدم ملاحظة أي أعراض على القادم إلى المملكة يلتزم بتوقيع ورقة على دخوله في حجر منزلي، ويزود بتعليمات خاصة له عن كيفية تصرفه في حال ظهور أعراض عليه.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه إذا جرت ملاحظة أعراض على المُسافر تتم تعبئة استمارة خاصة بذلك، ويُحال إلى عيادات تطمن لإجراء مسحة “كورونا”، مع إكمال الإجراءات اللازمة.
تعرف على الإجراءات التي تنفذها #وزارة_الصحة أثناء استقبالها للسعوديين القادمين عبر جسر الملك فهد الذي يربط بين #السعودية و #البحرين
عبر:@ibrheem99 pic.twitter.com/Vnud2wS2c8
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 23, 2020