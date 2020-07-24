نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق” يُفسر سبب هطول أمطار غير معتادة ببعض المناطق في موسم “القيظ”
24/07/2020   11:39 ص

بالفيديو.. “الزعاق” يُفسر سبب هطول أمطار غير معتادة ببعض المناطق في موسم “القيظ”

+ = -
1548

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن هطول الأمطار على منطقة دون أخرى بالمملكة في موسم “القيظ”، أمر من الممكن أن يحدث على فترات متباعدة، مبيناً أن مثل هذه الأمطار هطلت في عام 1960 على القصيم.

وأوضح الزعاق أنه مع دخول موسم (القيظ والجوزاء والمرزم والكليبين وأول سهيل)، تحتر المسطحات المائية بالخليج العربي وبحر العرب، فتتحول الحرارة إلى رطوبة وتتحول الرطوبة إلى سحب ماطرة على سواحل بحر العرب نواحي اليمن وعلى سلطنة عمان.

 وأضاف أن حركة الرياح عادة تكون ضعيفة فتنتقل هذه السحب إلى طبقات الجو العليا غير الماطرة، وتنتشر الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية بما يسمى بالسحب العكسية وتكتم الأجواء مع بعض الرطوبة على المناطق الوسطى بما يسمى بـ”طباخ التمر”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “في حال انتقال السحب من الطبقات الماطرة إلى الطبقات غير الماطرة فإنها تمر على المناطق الجنوبية بالسعودية فتمطر هناك وذلك إذا كانت حركة الرياح ضعيفة، مبيناً أن هطول الأمطار هذه السنة كان بسبب حركة الرياح القوية التي دفعت السحب وهي لا تزال في الطبقة الماطرة.

 
 

بالفيديو.. “الزعاق” يُفسر سبب هطول أمطار غير معتادة ببعض المناطق في موسم “القيظ”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103554.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.