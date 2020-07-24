بالفيديو.. “الزعاق” يُفسر سبب هطول أمطار غير معتادة ببعض المناطق في موسم “القيظ”

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن هطول الأمطار على منطقة دون أخرى بالمملكة في موسم “القيظ”، أمر من الممكن أن يحدث على فترات متباعدة، مبيناً أن مثل هذه الأمطار هطلت في عام 1960 على القصيم.
وأوضح الزعاق أنه مع دخول موسم (القيظ والجوزاء والمرزم والكليبين وأول سهيل)، تحتر المسطحات المائية بالخليج العربي وبحر العرب، فتتحول الحرارة إلى رطوبة وتتحول الرطوبة إلى سحب ماطرة على سواحل بحر العرب نواحي اليمن وعلى سلطنة عمان.
وأضاف أن حركة الرياح عادة تكون ضعيفة فتنتقل هذه السحب إلى طبقات الجو العليا غير الماطرة، وتنتشر الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية بما يسمى بالسحب العكسية وتكتم الأجواء مع بعض الرطوبة على المناطق الوسطى بما يسمى بـ”طباخ التمر”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “في حال انتقال السحب من الطبقات الماطرة إلى الطبقات غير الماطرة فإنها تمر على المناطق الجنوبية بالسعودية فتمطر هناك وذلك إذا كانت حركة الرياح ضعيفة، مبيناً أن هطول الأمطار هذه السنة كان بسبب حركة الرياح القوية التي دفعت السحب وهي لا تزال في الطبقة الماطرة.
مطر القيظ pic.twitter.com/hkMEF3pZSQ
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) July 23, 2020