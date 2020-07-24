بالفيديو.. 4 مراحل يمر بها تنظيف وتعقيم سجاد المسجد الحرام

رصد تقرير تلفزيوني، الآلية والمراحل التي تمر بها عملية تنظيف وتعقيم سجاد المسجد الحرام.
ويُجرى تنظيف 400 سجادة داخل الحرم بمقاسات مختلفة يومياً من خلال خطي إنتاج في “مغسلة السجاد”، حيث تبدأ المرحلة الأولى فيها بإزالة الأتربة والنمش عبر ماكينة ذات جودة عالية.
ويغسل السجاد في المرحلة الثانية وفقاً لـ”الإخبارية”، بالماء والصابون والمُعقمات، قبل أن تتم عملية تنعيمه بالفرش، ومن ثم يُعصر ويُجفف في المرحلة الثالثة من خلال أنابيب مُخصصة لذلك.
ويُعرض السجاد في المرحلة النهائية لأشعة الشمس من أجل تطهيره مع رشه بماء الورد، ومعالجة وإصلاح أي عيوب به باستخدام الماكينات الخاصة بهذا الأمر.
فيديو | #الإخبارية ترصد آلية تنظيف وتعقيم سجاد المسجد الحرام pic.twitter.com/n2n8MUE850
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 23, 2020