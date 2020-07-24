نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الجمارك” تحبط تهريب أكثر من 2,8 ألف ملصق لزجاجات الخمور
24/07/2020   11:41 ص

“الجمارك” تحبط تهريب أكثر من 2,8 ألف ملصق لزجاجات الخمور

+ = -
950

تمكنت الهيئة العامة للجمارك، من إحباط محاولة تهريب 2,880 ملصقا لزجاجات الخمور عبر إرسالية واردة إلى منفذ جسر الملك فهد.

وأظهرت صور نشرتها الهيئة، الملصقات التي تم ضبطها، والتي حاول المهربون إدخالها إلى المملكة.

وكانت الجمارك قد أحبطت في وقت سابق محاولة تهريب كمية من الخمور بلغت 5880 زجاجة خمر كانت مُخبأة بطريقة “مصنعية” في إرسالية وردت للمملكة عبر المنفذ.

 

وفق “أخبار 24”.

“الجمارك” تحبط تهريب أكثر من 2,8 ألف ملصق لزجاجات الخمور

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103561.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.