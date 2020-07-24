“الجمارك” تحبط تهريب أكثر من 2,8 ألف ملصق لزجاجات الخمور

تمكنت الهيئة العامة للجمارك، من إحباط محاولة تهريب 2,880 ملصقا لزجاجات الخمور عبر إرسالية واردة إلى منفذ جسر الملك فهد.
وأظهرت صور نشرتها الهيئة، الملصقات التي تم ضبطها، والتي حاول المهربون إدخالها إلى المملكة.
وكانت الجمارك قد أحبطت في وقت سابق محاولة تهريب كمية من الخمور بلغت 5880 زجاجة خمر كانت مُخبأة بطريقة “مصنعية” في إرسالية وردت للمملكة عبر المنفذ.
#ارقد_وآمن | تمكن #أبطال_الجمارك من إحباط محاولة تهريب 2,880 ملصق لزجاجات الخمور عبر إرسالية واردة لمنفذ جسر الملك فهد. pic.twitter.com/iRm7OALvld
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) July 23, 2020
وفق “أخبار 24”.