قدرها مليون دولار.. جائزة الأمير طلال الدولية تحدد “القضاء على الجوع” موضوعاً لها هذا العام

أعلنت لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، أن موضوع الجائزة للعام الحالي 2020 سيكون “القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة”.
وقالت اللجنة إن الجائزة تنقسم إلى 4 فروع، الأول جائزته 400 ألف دولار؛ ومخصص لمشروعات المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والفرع الثاني جائزته 300 ألف دولار؛ ومخصص لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية.
وأضافت أن الفرع الثالث مخصص لمشاريع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ومؤسسات الأعمال الاجتماعية والمؤسسات الخيرية، وجائزته 200 ألف دولار، بينما خصص الفرع الرابع للمشاريع التي يبادر بها أو يقودها أفراد، وجائزته 100 ألف دولار.وفق “أخبار 24”.
ودعت اللجنة الراغبين في المشاركة في الجائزة لتقديم الترشيحات على موقع الجائزة الإلكتروني، مبينة أن آخر موعد لاستقبال الترشيحات في يوم الثلاثاء 15 ديسمبر المقبل.
وأبانت لجنة الجائزة برئاسة الأمير عبد العزيز بن طلال أن اختيار موضوع العام 2020 جاء بعد دراسة مدى تأثير جائحة فيروس “كورونا” على أهداف التنمية المستدامة، وذلك لأجل البحث عن المشاريع التنموية المبتكرة، التي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية والإنتاج الغذائي المستدام للتخفيف من مخاطر الجوع.