أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني، خطوات تغيير الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة وتحويله من إقرار شهري إلى ربع سنوي.
وأوضحت الزكاة والدخل، أن المكلف الذي يرغب في تغيير فترة تقديم ملفه الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة إلكترونياً عبر بوابة الهيئة الإلكترونية عليه اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى بوابة الهيئة، واختيار الضرائب غير المباشرة، ثم اختيار ضريبة القيمة المضافة، ثم اختيار طلبات المكلف، ثم الدخول على إنشاء طلب، ومن ثم تسجيل طلب تغيير فترة تقديم الإقرار الضريبي.
وفق “أخبار 24”.