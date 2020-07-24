ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران أنّ مقاتلة أمريكية على الأقل اعترضت طائرة ركاب إيرانية من مسافة قريبة شكلت خطورة على الطائرة، وذلك خلال تحليقها في الأجواء السورية.
وقال التلفزيون الإيراني إنّ كابتن الطائرة التابعة لشركة “ماهان إير” اضطر إلى تغيير الارتفاع بشكل مفاجئ لتلافي وقوع اصطدام، ما أدى لتعرض 4 من ركاب الطائرة لإصابات طفيفة، لافتاً إلى أن الطائرة كانت في طريقها إلى مطار بيروت.
ونشر التلفزيون مقطع فيديو تم تصويره من داخل الطائرة، يُظهر المقاتلة الأمريكية وهي تحلق على مسافة قريبة إلى جانب الطائرة، كما أظهر دِماء تسيل من رأس أحد الركاب، وآخر ممداً بداخل الطائرة.
من جهتها، أقرت الولايات المتحدة بأن إحدى مقاتلاتها اقتربت من الطائرة الإيرانية، لكنها أكدت أنها كانت على “مسافة آمنة”.
وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: “إن طائرة أمريكية من طراز إف-15، كانت في مهمة جوية روتينية بالقرب من قاعدة التنف في سوريا، قامت بتفقد بصري عادي لطائرة ركاب ماهان على مسافة آمنة تبلغ حوالي 1000 متر”.
وأفاد رئيس مطار بيروت في تصريحات، بأن عدداً من ركاب الطائرة الإيرانية تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة للتغيير المفاجئ للارتفاع الذي نفذه الطيار.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها ستدرس تفاصيل الحادِثة لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية بعد اكتمال جميع المعلومات.
وفق “أخبار 24”.