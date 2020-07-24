أعلن المجلس الأعلى للقضاء تكليف 42 محكمة و68 قاضياً للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ.
ووجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وزير العدل وليد الصمعاني، بتكليف 42 محكمة و 68 قاضياً منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والقطعية، وإنجاز القضايا المستعجلة وقضايا السجناء.
وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل -خلال إجازة عيد الأضحى- 18 محكمة توزعت على عدد من المناطق والمحافظات، كما تم تكليف 9 محاكم عامة و15 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المجلس أنه تم تكليف دوائر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرم المكي، لتوفير الخدمات العدلية والقضائية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج للعام 1441 هـ.
ونص التكليف على أن يكون العمل وفق قواعد العمل عن بعد ومن خلال محاكم محدودة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا.