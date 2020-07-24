“أصبحت واحدًا منكم”.. حاج جورجي يصف شعوره بعد اختياره لأداء مناسك الحج لهذا العام (فيديو)

روى مقيم من دولة جورجيا، يدرس في مرحلة الدكتوراه بجامعة الملك سعود، شعوره بعد اختياره لأداء مناسك الحج لهذا العام.
وقال المقيم الجورجي رسلان فيلي، إنه قدم إلى المملكة منذ أكثر من 17 عامًا لدراسة اللغة العربية، لافتاً إلى أنه قرر هو وزوجته التي لم يسبق لها الحج، التسجيل في حج هذا العام، على الرغم من عدم توقعهما لإقامته في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وأوضح أن هناك تعاوناً وتواصلاً دائماً معه يومياً من وزارة الحج والعمرة، وذلك لتثقيف الحجاج والتأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل الذهاب لأداء الحج. وفق “أخبار 24”.
وأعرب فيلي عن سعادته وامتنانه لاختياره لأداء الحج هذا العام، مبيناً أنه لم يشعر يوماً من الأيام بأنه غريب عن المملكة، حتى عند ذهابه لقضاء الإجازات في مسقط رأسه في جورجيا، فإنه يشتاق للمملكة، التي أصبحت هي وشعبها جزءاً من حياته.
#بسلام_آمنين | “أصبحت واحدًا منكم”، رسلان فيلي، حاج من #جورجيا، وحديث الفرح والامتنان والاستعداد لحج هذا العام. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/DjuQV0EWqT
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) July 23, 2020