قالت مديرة الفرع النسائي في بنك التنمية الاجتماعية بالدمام فوزية القحطاني إن 70 % من المستهلكين يعتمدون في شراء السلع والمنتجات على العلامة التجارية.
ودعت القحطاني خلال ورشة عمل نظمتها -عن بعد- غرفة الشرقية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، أمس الأول (الأربعاء)، الأسر المنتجة لبناء علامة تجارية خاصة بمنتجاتهم، بهدف التسويق والتميز والانتشار وإعطاء صورة ذهنية عن منتجاتهم التي ستتطور مع مرور الأيام.
وأكدت أنه بات هناك طلب من الخارج على عدد من العلامات التجارية السعودية، لافتة إلى أنه تم توقيع العديد من اتفاقيات الامتياز التجاري لعلامات تجارية سعودية.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى وجود عدد من القضايا المتعلقة بسرقات للعلامات التجارية داخل المملكة، وأنه تتم متابعتها من قبل الهيئة العامة للملكية الفكرية والجهات الأخرى ذات العلاقة.