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أخبار محلية > “الموارد البشرية”: ضبط 847 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس
24/07/2020   4:46 م

“الموارد البشرية”: ضبط 847 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضبط 847 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وذلك منذ سريان القرار في 15 يونيو الماضي.

وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش التابعة لها ضبطت تلك المخالفات خلال 847 زيارة ميدانية نفذتها للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار.

وأكدت ضرورة التزام أصحاب المنشآت بما ورد في القرار، حفاظًا على سلامة العاملين من الأخطار الصحية المصاحبة للتعرض المباشر لأشعة الشمس، مؤكدة أن فرقها ستواصل جولاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن القرار يمنع تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 عصراً، وسيستمر العمل به حتى 15 سبتمبر المقبل، ويغرّم المخالف مبلغ 3 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية”: ضبط 847 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

أخبار محلية
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