ألزمت أمانة منطقة المدينة المنورة أحد مقاولي مشاريع سفلتة الطرق بمنطقة العزيزية بكشط وإعادة تنفيذ أعمال سفلتة أحد الطرق والذي نفذه مؤخراً، وتحميله التكاليف المالية لأعمال إعادة السفلتة.
وأوضحت الأمانة أنها ألزمت المقاول بكشط أجزاء من طريق الربيع الأنصاري في العزيزية، بعد أن أكدت اختبارات الجودة وجود عيوب فنية بالطريق الذي يبلغ طوله 1.3 ألف متر، ويتراوح عرض الكشط ما بين 8 – 14 مترا.
وأبانت أن أعمال إعادة تنفيذ السفلتة تمت وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرصها على تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع، لتحقيق الجودة المطلوبة في جميع المشاريع المنفذة.
وفق “أخبار 24”.