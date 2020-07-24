فيديو تمثيلي.. هكذا نقل مصاب بكورونا العدوى للعشرات في متوالية لعدم التزامه بالاحترازات

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو تمثيليا لكيفية تسبب شخص مصاب بفيروس “كورونا” في نقل العدوى للعديد من الأشخاص في متوالية، بسبب عدم التزامه بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأظهر الفيديو دخول شخص مصاب إلى مقر عمله دون تعقيم يديه مع عدم لبس الكمامة حيث نقل العدوى لزميل لم يكن ملتزماً هو الآخر بلبس الكمامة.
وانتقل الفيديو لمشهد آخر حيث توجه الزميل الذي انتقلت إليه العدوى، إلى أحد المراكز التجارية حيث تسبب في نقل العدوى للعشرات والذين بدورهم نقلوا العدوى لأسرهم وأصدقائهم.وفق “أخبار 24”.
واختتم الفيديو بفرضية لما كان يمكن أن يحدث في حال كان المصاب قد التزم بتعقيم يديه قبل الدخول لمقر عمله مع لبس الكمامة، وعلقت الوزارة على الفيديو بقولها: “التزامك خيار.. وخيارك قد يدفع ثمنه أحبابك”.
لست وحدك…
الحياة تتأثر بقرارك.#نعود_بحذر pic.twitter.com/NghlI7guDW
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 24, 2020