جامعة الملك خالد تنهي قبول 12 ألف طالب وطالبة وتعلن إتاحة القبول الفوري إلكترونياً

أعلنت جامعة الملك خالد بأبها، أنها أتاحت، اعتباراً من أمس الخميس 2 من ذي الحجة الجاري وحتى يوم الـ18 منه، خدمة القبول الفوري للطلاب والطالبات والتي تسمح للطالب بإكمال إجراءات قبول نفسه بنفسه إلكترونياً دون حاجة لمراجعة عمادة الطلاب.
وكانت الجامعة أنهت إجراءات القبول لأكثر من 12 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ، وسلمتهم أرقامهم الجامعية بعد أن أكدوا موافقتهم على القبول، حيث كانت أعلنت قبولهم المبدئي في كليات الجامعة المختلفة مؤخراً.
وأوضح عميد الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، أن إجراءات عمليات القبول لجميع الطلاب والطالبات جرت إلكترونيا بشكل كامل دون أي تدخل بشري وبكل شفافية، حيث أعلنت الجامعة النسب التي توقف عندها القبول على موقعها الإلكتروني، تأكيدا للعدالة بين الطلاب والطالبات.وفق “أخبار 24”.
وحول خدمة القبول الفوري أوضح القرني، أن الخدمة تتيح للطالب أو الطالبة قبول نفسه بنفسه وفق ضوابط القبول وبعد الاطلاع على المقاعد الشاغرة، كما تتيح القبول الجامعي لمن لديهم أرقام جامعية حسب المتاح والشواغر التي تتناسب مع نسبهم.