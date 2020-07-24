“هيئة تقويم التعليم” تعلن البدء في استقبال طلبات الاعتماد العسكري

أعلنت اللجنة الفنية للاعتماد العسكري في هيئة تقويم التعليم والتدريب، بدء استقبال طلبات الاعتماد العسكري من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية.
وكانت اللجنة عقدت أمس الخميس اجتماعها، برئاسة رئيس هيئة التقويم الدكتور حسام زمان، وبمشاركة ممثلي القطاعات العسكرية المختلفة، والذي شدد على ضرورة استكمال أعمال اللجنة، والمضي في تطبيق نظام الاعتماد العسكري الذي طورته ومعاييره.
فيما أطلق في ختام الاجتماع الدكتور حسام زمان صفحة اللجنة الفنية للاعتماد الأكاديمي على الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمنة تفاصيل إجراءات تقديم طلب الاعتماد العسكري، ومعايير الاعتماد ومؤشراته وأدلته الإرشادية، موضحاً أن نظام الاعتماد العسكري، يشمل عمليات التقويم الذاتي للمؤسسات التدريبية والتعليمية العسكرية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن اجتماع اللجنة أمس، استعرض إنجازات اللجان الفرعية التابعة لها في العامين السابقين، فيما يخص “البحوث، والمعايير، والتدريب، والتقويم والاعتماد”، وإجراء مسح كامل لمؤسسات التعليم والتدريب العسكرية، وإعداد قاعدة معلومات للبرامج والمؤهلات العسكرية، ودراسة التجارب العالمية في هذا المجال.