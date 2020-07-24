“أمير مكة” يتسلّم خطة “شؤون الحرمين” لموسم حج هذا العام

تسلم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الجمعة)، خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 1441 هـ، وتقريراً عن جهودها الاحترازية بالمسجد الحرام.
وقدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، خطة الرئاسة لموسم حج هذا العام، وذلك بمكتب أمير المنطقة بمقر الإمارة.
واستمع الفيصل إلى شرح موجز عن المحاور المختلفة التي اشتملت عليها الخطة، إضافة إلى تقرير يوضّح الجهود التي نفذتها الرئاسة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تهدف إلى تنفيذ خطة احترازية تقي من تفشي الفيروس، وتعمل على مكافحته واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العنصر البشري داخل نطاق المسجد الحرام وساحاته ومرافقه. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أعرب السديس عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، على حرصه الدائم ومتابعته المستمرة للأعمال والمشاريع في الحرم المكي الشريف، مؤكداً أن خدمة مكة المكرمة والبيت العتيق شرفٌ لا يضاهيه شرف.