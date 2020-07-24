بعد فقدانه ملعب الجامعة.. الهلال يتفاوض من أجل إنشاء ملعبه الخاص

ذكرت مصادر أن شركة الهلال الاستثمارية التابعة لنادي الهلال، بدأت مفاوضات متقدمة مع إحدى الشركات الاستثمارية للاتفاق على بناء ملعب خاص بالنادي، بعد فقدان ملعب جامعة الملك سعود.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن دور الشركة حال التوقيع معها سيقتصر على توفير سيولة مالية، وسيتم التوقيع مع مستثمرين آخرين لدعم ملف بناء الملعب، على أن تتكفل إدارة النادي بجلب الموافقات الرسمية للمشروع.
يذكر أن نادي الهلال قد خسر المناقصة على استئجار واستثمار ملعب جامعة الملك سعود الذي كان من نصيبه خلال الموسمين الماضيين، لصالح شركة الوسائل.