في ختام معسكره بعسير.. العميد يواجه ضمك اليوم

يواجه الاتحاد مساء اليوم الجمعة، ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وهي آخر المباريات التجريبية للاتحاد في معسكره الإعدادي في عسير، الذي يختتمه غداً السبت.
ولعب الاتحاد مباراتين وديتين خلال الأيام الماضية، تعادل في إحداهما مع نجران بهدف لكل منهما، وخسر أمام القادسية بهدفين لهدف، وتأتي هذه المباريات ضمن تحضيرات الفريق للمباريات الـ8 المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.
وذكرت مصادر أن المحترف الإيفواري “ويلفريد بوني”، واللاعب حمدان الشمراني لن يشاركا في مباراة اليوم ضد ضمك بسبب الإصابة، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أن المحترف البرازيلي رومارينهو سيشارك اليوم في المواجهة بعد غيابه عن لقاء القادسية في الأيام الماضية بسبب الإصابة. وفق “أخبار 24”.