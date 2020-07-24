نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > في ختام معسكره بعسير.. العميد يواجه ضمك اليوم
24/07/2020   4:57 م

في ختام معسكره بعسير.. العميد يواجه ضمك اليوم

+ = -
625

يواجه الاتحاد مساء اليوم الجمعة، ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وهي آخر المباريات التجريبية للاتحاد في معسكره الإعدادي في عسير، الذي يختتمه غداً السبت.

ولعب الاتحاد مباراتين وديتين خلال الأيام الماضية، تعادل في إحداهما مع نجران بهدف لكل منهما، وخسر أمام القادسية بهدفين لهدف، وتأتي هذه المباريات ضمن تحضيرات الفريق للمباريات الـ8 المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.

وذكرت مصادر أن المحترف الإيفواري “ويلفريد بوني”، واللاعب حمدان الشمراني لن يشاركا في مباراة اليوم ضد ضمك بسبب الإصابة، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أن المحترف البرازيلي رومارينهو سيشارك اليوم في المواجهة بعد غيابه عن لقاء القادسية في الأيام الماضية بسبب الإصابة. وفق “أخبار 24”.

في ختام معسكره بعسير.. العميد يواجه ضمك اليوم

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103623.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.