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أخبار محلية > هل تم اختيار دبلوماسيين أو شخصيات مرموقة من المقيمين لأداء فريضة الحج؟ نائب “الحج والعمرة” يجيب
24/07/2020   11:38 م

هل تم اختيار دبلوماسيين أو شخصيات مرموقة من المقيمين لأداء فريضة الحج؟ نائب “الحج والعمرة” يجيب

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أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أن الآلية التي تم من خلالها اختيار الحجاج هذا العام قد جرت وفق الاشتراطات الصحية، نافيًا أن يكون قد تم اختيار حجاج ذوي صفة خاصة من المقيمين.

وقال، خلال حوار مع قناة MBC، إن اختيار الحجاج من المواطنين جرى وفق المعايير والاشتراطات الصحية، وأنه تم اختيار الممارسين الطبيين المتعافين من فيروس كورونا المستجد لأداء الفريضة .

وأوضح أن عملية الاختيار من المقيمين تمت وفق الاشتراطات الصحية، نافيًا أن يكون قد تم اختيار الحجاج من الدبلوماسيين أو ممثلي الدول أو الشخصيات المرموقة .

وفق “أخبار 24”.

هل تم اختيار دبلوماسيين أو شخصيات مرموقة من المقيمين لأداء فريضة الحج؟ نائب “الحج والعمرة” يجيب

أخبار محلية
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