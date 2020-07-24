هل تم اختيار دبلوماسيين أو شخصيات مرموقة من المقيمين لأداء فريضة الحج؟ نائب “الحج والعمرة” يجيب

أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أن الآلية التي تم من خلالها اختيار الحجاج هذا العام قد جرت وفق الاشتراطات الصحية، نافيًا أن يكون قد تم اختيار حجاج ذوي صفة خاصة من المقيمين.
وقال، خلال حوار مع قناة MBC، إن اختيار الحجاج من المواطنين جرى وفق المعايير والاشتراطات الصحية، وأنه تم اختيار الممارسين الطبيين المتعافين من فيروس كورونا المستجد لأداء الفريضة .
وأوضح أن عملية الاختيار من المقيمين تمت وفق الاشتراطات الصحية، نافيًا أن يكون قد تم اختيار الحجاج من الدبلوماسيين أو ممثلي الدول أو الشخصيات المرموقة .
نائب وزير الحج @asmashat يؤكد لـ #MBCinAweek
اختيار حجاج هذا العام من خلال البوابة الإلكترونية ولايوجد تفاضل إطلاقاً في اختيار الحجاج الا بالمعايير الصحية.. ولم يتم اختيار الحجاج من الدبلوماسيين أو ممثلي الدول أو الشخصيات المرموقة من المقيمين@Sami__Jameel#MBC1 pic.twitter.com/5dAnvmZcaO
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) July 24, 2020
وفق “أخبار 24”.