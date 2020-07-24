بالصور.. فريق التطوع بالخرج يشارك في نقاط الفرز البصري لدرجة الحرارة أثناء صلاة الجمعة

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في إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ توجيهات وزارة الصحة في تطبيق الاجراءات الاحترازية لفايروس كورونا المستجد ، قام فريق التطوع بمحافظة الخرج بتنفيذ نقاط الفرز البصري حيث تم الفحص لدرجة الحرارة والمعقمات لرواد الجامع وقت صلاة الجمعة
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج