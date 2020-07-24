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أخبار الخرج > بالصور.. فريق التطوع بالخرج يشارك في نقاط الفرز البصري لدرجة الحرارة أثناء صلاة الجمعة
24/07/2020   11:35 م

بالصور.. فريق التطوع بالخرج يشارك في نقاط الفرز البصري لدرجة الحرارة أثناء صلاة الجمعة

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في إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ توجيهات وزارة الصحة في تطبيق الاجراءات الاحترازية لفايروس كورونا المستجد ، قام فريق التطوع بمحافظة الخرج بتنفيذ نقاط الفرز البصري حيث تم الفحص لدرجة الحرارة والمعقمات لرواد الجامع وقت صلاة الجمعة

بالصور.. فريق التطوع بالخرج يشارك في نقاط الفرز البصري لدرجة الحرارة أثناء صلاة الجمعة

أخبار الخرج
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