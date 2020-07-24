لماذا تنشر التجارة اسم المتستر في بعض القضايا ولا تنشره في أخرى؟ متحدث الوزارة يوضح

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، أن العقوبات الصادرة في قضايا الغش والتستر التجاري، بما فيها التشهير والغرامة والسجن وغيرها من العقوبات، تصدر من القضاء، وأن وزارة التجارة تنشر نص الحكم القضائي النهائي.
جاء ذلك رداً على تساؤلات وردت للوزارة تستفسر عن سبب قيام الوزارة بنشر اسم المتستر في بعض القضايا، وعدم نشره في قضايا أخرى، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل ودفع المتحدث إلى التوضيح بأن التجارة تنشر ما ينص عليه الحكم القضائي النهائي.
وكانت وزارة التجارة شهّرت، اليوم الجمعة، بوافد من جنسية هندية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وتمكينه من قبل أحد المواطنين من مزاولة نشاط التجارة من خلال مؤسسة تختص في استيراد وتجارة أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والأجهزة المكتبية وآلات التصوير وقطع غيارها وصيانتها بمحافظة البدائع. وفق “أخبار 24”.