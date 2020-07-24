أوضح برنامج حساب المواطن بعض المعلومات عن حالات المؤهلين ذوي الاستحقاق “صفر”، وأنه يمكن للمواطنين التأكد من حاسبة الدعم التقديرية عبر الموقع الإلكتروني للحساب.
وقال إن معنى تأهل المواطن واستحقاقه “صفر” أنه تنطبق عليه شروط الأهلية، والتي تشمل الجنسية للمستفيد الرئيسي ومعيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، إلا أنه في الوقت نفسه لا تنطبق عليه شروط الاستحقاق، وهي تجاوز الحد المانع للدعم.
وأكد أن هناك عددا من المعايير التي يتم أخذها بالاعتبار في تقدير الاستحقاق، وهي عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومجموع الدخل الشهري الذي تحصل عليه الأسرة.
وفق “أخبار 24”.