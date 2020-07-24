بالفيديو.. مواطنة تؤسس جمعية لتدريب النساء على النجارة لفتح مشروعاتهن الخاصة في جازان

أسست المواطنة عائشة جمعية لتدريب النساء على النجارة وصناعة الأثاث في جازان، وذلك تمهيدًا لبدء مشاريعهن الخاصة في هذا المجال.
وقالت إن البداية كانت عندما رغبت في تنمية موهبتها في مجالي الخياطة والنجارة عن طريق الممارسة العملية، حيث وجدت العون من إحدى الجمعيات، والتي قدمت لها تدريبًا عمليًا لمدة عام ونصف.
واستفادت عائشة من فترة التدريب، وأصبحت على دراية كاملة لتأسيس جمعية تساعد النساء اللاتي يردن البدء في مشروع مماثل باتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق هذا الهدف، حيث أكدت أنها باتت تعتمد على مشروعها بشكل رئيسي في تحقيق دخل يغطي نفقاتها.وفق “أخبار 24”.
وأشادت مجموعة من المُتدربات بنهج الجمعية التي أسستها عائشة، خاصة أنها توفر المعرفة النظرية والتدريب العملي اللذين يساعدانهن على بدء مشروعاتهن الخاصة.
سعودية تؤسس جمعية وتدرب السيدات في #جازان على النجارة وصناعة الأثاث لينطلقن في مشاريعهن الخاصة
عبر:@3limohm pic.twitter.com/GMW0Y8KjpE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 24, 2020