“الأرصاد” تطلق تنبيهات عن هطول أمطار في 5 مناطق.. وهذه أوقاتها

أطلقت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارات وتنبيهات عن هطول أمطار وظهور سحب رعدية اليوم (الجمعة).
وأوضحت أن التنبيهات والإنذارات تشمل 5 مناطق على النحو التالي:
– سحب رعدية ممطرة في الشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة بمنطقة القصيم من الساعة 7 مساء حتى 11 مساء.
– أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والطائف والجموم وميسان بمنطقة مكة المكرمة تستمر حتى 10 مساء.
– أمطار متوسطة إلى غزيرة على الدائر والعارضة وفيفا وهروب بمنطقة جازان تستمر حتى 9 مساء.
– أمطار رعدية وأتربة على العيص والمهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة تستمر حتى 10 مساء.
– سحب رعدية ممطرة على محافظات الدوادمي وعفيف ووادي الدواسر تستمر حتى 8 مساء. وفق “أخبار 24”.