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أخبار المناطق > “الأرصاد” تطلق تنبيهات عن هطول أمطار في 5 مناطق.. وهذه أوقاتها
24/07/2020   11:40 م

“الأرصاد” تطلق تنبيهات عن هطول أمطار في 5 مناطق.. وهذه أوقاتها

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أطلقت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارات وتنبيهات عن هطول أمطار وظهور سحب رعدية اليوم (الجمعة).

وأوضحت أن التنبيهات والإنذارات تشمل 5 مناطق على النحو التالي:

– سحب رعدية ممطرة في الشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة بمنطقة القصيم من الساعة 7 مساء حتى 11 مساء.

– أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والطائف والجموم وميسان بمنطقة مكة المكرمة تستمر حتى 10 مساء.

– أمطار متوسطة إلى غزيرة على الدائر والعارضة وفيفا وهروب بمنطقة جازان تستمر حتى 9 مساء.

– أمطار رعدية وأتربة على العيص والمهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة تستمر حتى 10 مساء.

– سحب رعدية ممطرة على محافظات الدوادمي وعفيف ووادي الدواسر تستمر حتى 8 مساء. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تطلق تنبيهات عن هطول أمطار في 5 مناطق.. وهذه أوقاتها

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