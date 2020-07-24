نشر موقع الحج 1441هـ صورة أرشيفية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يُمسك بأول كاميرا شخصية يقتنيها منذ 60 عامًا.
وأشار الموقع إلى أن الصورة تم التقاطها للملك سلمان وهو في عمر العشرين خارج مدينة جدة، مؤكدة أن الصورة تم التقاطها بعدسات المصور اللبناني صفوح النعماني.
والتقط النعماني الصورة بكاميرته الخاصة، واحتفظ بها في أرشيفه الشخصي، لتكون هي اللقطة الأكثر تميزًا ضمن الأرشيف الضخم الذي يملكه أبناء المصور اللبناني.
ووثق النعماني على مدى 6 عقود كاملة العديد من الصور لعملية التحول والتطوير للمملكة، كما ساهم في تسجيل فيلم ملون مدته 35 دقيقة عن المملكة والتفاصيل الجغرافية لمكة ورحلة قدوم الحجاج إليها.
وفق “أخبار 24”.