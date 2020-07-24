بالفيديو.. شاهد كيف يؤدي مهندسو وفنيو شركة الكهرباء أعمالهم في ظروف جوية شديدة السوء

نشرت الشركة السعودية للكهرباء مقطع فيديو لمهندسين وفنيين وهم يؤدون واجبهم بإصلاح الأعطال التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في عدد من المواقع في محافظة الطائف.
وأظهر الفيديو المهندسين والفنيين التابعين للشركة وهم يتوجهون إلى مواقع الأعطال التي شهدتها عدد من المواقع، مثل عشيرة وقيا وثقيف ووادي ليا، لبدء معالجة الأعطال وإعادة الخدمة تدريجيًا في أسرع وقت للمناطق المتضررة.
وكانت عدد من المناطق في الطائف شهدت على مدار اليوم عواصف ترابية وأمطارا رعدية أدت إلى تعطل بعض الخدمات عن تلك المواقع.
مهندسو وفنيو #السعودية_للكهرباء يتجهون إلى مواقع الأعطال التي تسببت بها الأمطار الغزيرة والعاصفة الرملية الشديدة في (عشيرة، قيا، ثقيف، وادي ليا)، التابعة لمحافظة الطائف، و يبدأون المعالجة والعودة التدريجية للخدمة بأسرع وقت ممكن. pic.twitter.com/ipzKETLSN2
— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) July 24, 2020
وفق “أخبار 24”.