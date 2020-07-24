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أخبار المناطق > بالفيديو.. شاهد كيف يؤدي مهندسو وفنيو شركة الكهرباء أعمالهم في ظروف جوية شديدة السوء
24/07/2020   11:42 م

بالفيديو.. شاهد كيف يؤدي مهندسو وفنيو شركة الكهرباء أعمالهم في ظروف جوية شديدة السوء

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نشرت الشركة السعودية للكهرباء مقطع فيديو لمهندسين وفنيين وهم يؤدون واجبهم بإصلاح الأعطال التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في عدد من المواقع في محافظة الطائف.

وأظهر الفيديو المهندسين والفنيين التابعين للشركة وهم يتوجهون إلى مواقع الأعطال التي شهدتها عدد من المواقع، مثل عشيرة وقيا وثقيف ووادي ليا، لبدء معالجة الأعطال وإعادة الخدمة تدريجيًا في أسرع وقت للمناطق المتضررة.

وكانت عدد من المناطق في الطائف شهدت على مدار اليوم عواصف ترابية وأمطارا رعدية أدت إلى تعطل بعض الخدمات عن تلك المواقع.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. شاهد كيف يؤدي مهندسو وفنيو شركة الكهرباء أعمالهم في ظروف جوية شديدة السوء

أخبار المناطق
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