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أخبار محلية > هل درست المملكة إلغاء موسم الحج هذا العام؟ وزير “الحج والعمرة” يجيب
24/07/2020   11:44 م

هل درست المملكة إلغاء موسم الحج هذا العام؟ وزير “الحج والعمرة” يجيب

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أكد وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، أن المملكة سخرت كافة الإمكانات لأداء مناسك الحج دون الإضرار بسلامة الحجاج أو العاملين.

وأوضح، خلال حوار مع قناة العربية، أن استعدادات الحج لم تتطرق لإلغائه هذا العام، ولكن دراسة كافة السبل التي يمكن من خلالها توفير ظروف آمنة وصحية لاستضافة الحجيج وأداء مناسك الفريضة على نحو يحول دون انتقال العدوى منهم أو إليهم.

وأشار إلى أن المملكة قامت بدراسة عميقة لكافة الظروف وطرق قدوم الحجاج من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، خاصة في ظل حالة الإقفال التي تفرضها معظم دول العالم بسبب جائحة كورونا.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت أن عملية اختيار الحجاج من المقيمين تمت وفق الاشتراطات الصحية اللازمة لسلامة الجميع.

وفق “أخبار 24”.

هل درست المملكة إلغاء موسم الحج هذا العام؟ وزير “الحج والعمرة” يجيب

أخبار محلية
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