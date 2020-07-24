هل درست المملكة إلغاء موسم الحج هذا العام؟ وزير “الحج والعمرة” يجيب

أكد وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، أن المملكة سخرت كافة الإمكانات لأداء مناسك الحج دون الإضرار بسلامة الحجاج أو العاملين.
وأوضح، خلال حوار مع قناة العربية، أن استعدادات الحج لم تتطرق لإلغائه هذا العام، ولكن دراسة كافة السبل التي يمكن من خلالها توفير ظروف آمنة وصحية لاستضافة الحجيج وأداء مناسك الفريضة على نحو يحول دون انتقال العدوى منهم أو إليهم.
وأشار إلى أن المملكة قامت بدراسة عميقة لكافة الظروف وطرق قدوم الحجاج من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، خاصة في ظل حالة الإقفال التي تفرضها معظم دول العالم بسبب جائحة كورونا.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت أن عملية اختيار الحجاج من المقيمين تمت وفق الاشتراطات الصحية اللازمة لسلامة الجميع.
هل كانت هناك دراسة لإلغاء موسم #الحج لهذا العام؟ التفاصيل مع وزير الحج محمد صالح بنتن في #سؤال_مباشر#كورونا#حج٢٠٢٠#وزارة_الحج_العمرة#السعودية@benten441@khalid76
الحلقة الكاملة: https://t.co/dIZeYbQrs7 pic.twitter.com/XBcTfZxqGg
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 24, 2020
وفق “أخبار 24”.