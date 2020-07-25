كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، أمس (الجمعة)، عن أول قرار صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بخصوص الحج، بأنه لا استثناءات في حج هذا العام 1441 هـ.
وأوضح في حديثه لقناة “العربية”، أنه لن يؤدي أي مسؤول تابع للدولة فريضة الحج هذا العام، سواءً من الديوان الملكي أو أي قطاع حكومي آخر، لافتاً إلى أن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة.
وأضاف أن حجاج هذا العام 70% منهم من المقيمين في المملكة و30% من المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على الاشتراطات الصحية لضمان سلامة جميع الحجاج والعاملين على خدمتهم من انتشار فيروس “كورونا”. وفق “أخبار 24”.
مباشر وزير #الحج #السعودي محمد صالح بنتن في برنامج #سؤال_مباشر مع #خالد_مدخلي الحلقة الاولى والاستعدادات الاستثنائية للحج هذا العام خلال أزمة #كورونا على #العربية#السعودية@benten441@khalid76 https://t.co/5tkr8IUgmo
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 24, 2020