“الأرصاد”: توقعات باستمرار هطول الأمطار الأيام المقبلة.. وهكذا سيكون طقس المشاعر المقدسة في الحج

أكد متحدث الرئاسة العامة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعًا ارتفاع درجات الحرارة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج.
وأوضح، خلال حديث لقناة “السعودية”، أنه من المتوقع استمرار تكوّن السحب السلاسل المرتفعات الجبلية من الطائف وحتى جازان، كما أكد أن المصايف ستكون جاهزة لاستقبال زوارها، خاصة أنها تشهد أكبر معدل لانخفاض درجات الحرارة.
وأشار إلى أن المشاعر المقدسة قد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال أيام الحج، كما توقع هطول الأمطار على بعض المواقع مثل منى وعرفات. وفق “أخبار 24”.
#أخبار_السعودية | عبر الهاتف متحدث الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني للحديث عن الحالة الجوية في الأيام القادمة. pic.twitter.com/BaNKZDt48v
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 24, 2020