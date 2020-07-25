بالفيديو.. اعتزل البشر ورافق الحيوانات.. صديق جديد للذئاب في القصيم

اعتزل الشاب السعودي رائد العريماء حياة البشر واتجه لتربية الذئاب ورعايتها؛ وذلك حباً لها وللاعتناء بهذه الحيوانات.
وأوضح، خلال حديث لقناة “MBC“، أن القصة بدأت بعثوره على بعض الذئاب في جبال الموشم بالقصيم، وأنه منذ ذلك الحين اتخذ قراراً بجمعها والعناية بها في مكان مخصص.
وأشار إلى أن الذئاب من الحيوانات الوفية التي بمقدورها الشعور بإخلاص مربيها، مؤكدًا أنه يصطحبها في بعض الأحيان بسيارته دون خوف من أن تغدر به. وفق “أخبار 24”.
وقال إنه يقوم بنفسه على إطعام الذئاب ومجالستها والعناية بها، كما أكد أن بعضها وُلدت على يديه وأشرف بنفسه على إرضاعها خلال أيامها الأولى.
اعتزل البشر واتخذ من الذئاب أصدقاء ..نتعرف على قصة صديق الذئاب من القصيم مع أحمد العثمان #نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/QsgqZqwtKe
— MBC أخبار (@MBC24News) July 24, 2020