بالفيديو.. أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها؟

قال عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الفريح، إن ذبح الأضحية بعد أداء صلاة عيد الأضحى، أفضل من التصدق بثمنها.
وأشار الشيخ الفريح إلى قول الله تعالى: “لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم”، مبيناً أن الله يريد من العبد التقرب إليه بمباشرة الذبح بنفسه.
وأوضح في لقائه ببرنامج “الركن الخامس” على قناة “السعودية”، أن الأضحية تقسم إلى 3 أقسام؛ قسم يأكله المضحي، وقسم يتصدق به وقسم يهديه.
#الركن_الخامس | فضيلة الشيخ الدكتور محمد الفريح: البعض يتصدق بـ ثمن الأضحية ولكن الذبح أفضل من هذا.#حج1441 #الحج pic.twitter.com/IEdE0VVyZO
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 24, 2020
وفق “أخبار 24”.