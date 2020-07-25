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أخبار محلية > “المالية” تعلن إقفال طرح شهر يوليو2020 من برنامج الصكوك المحلية بالريال
25/07/2020   9:36 ص

“المالية” تعلن إقفال طرح شهر يوليو2020 من برنامج الصكوك المحلية بالريال

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أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المُستثمرين لإصدارها المحلي لشهر يوليو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره ألف مليار ريال سعودي.

وبيّنت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين؛ الأولى تبلغ 452.2 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة7.001 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025.

ونوهت إلى أن الشريحة الثانية تبلغ 547.8 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027. وفق “أخبار 24”.

“المالية” تعلن إقفال طرح شهر يوليو2020 من برنامج الصكوك المحلية بالريال

أخبار محلية
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