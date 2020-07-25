بالفيديو.. تخصيص فريق طبي للتعامل مع حالات الحجاج الطارئة بمقر إقامتهم في مكة المكرمة

خصصت الجهات المعنية، فريقاً صحياً داخل فندق إقامة الحجاج بمكة المكرمة؛ للتعامل مع الحالات الطارئة منهم في حال ظهورها سريعاً.
ويختص الفريق الصحي وفقاً لـ”الإخبارية”، بإجراء فحص “كورونا” لحالات الحجاج الذين يشتبه خلال فترة إقامتهم بإصابتهم بأعراض الفيروس.
ووضعت إدارة الفندق في غرفة كل حاج رسالة كتبها وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن ووقعها بخط يده، ورحب من خلالها بالحجاج.
فيديو | #الإخبارية ترصد التجهيزات في غرف ضيوف الرحمن بـ #مكة_المكرمة pic.twitter.com/7SnaiJ1uAS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2020