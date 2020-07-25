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أخبار محلية > كوثر الأربش تعلن صدور حكم نهائي ضد مغردة أساءت لها
25/07/2020   9:38 ص

كوثر الأربش تعلن صدور حكم نهائي ضد مغردة أساءت لها

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قالت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش، إن المحكمة قد صدقت على الحكم النهائي في الحق الخاص بتعزير إحدى المغردات اللواتي قدن الهجوم ضدها.

وأوضحت “الأربش”، أنها تعرضت لحملة كبيرة من التحريض والتشويه والتخوين والسب والاستهزاء بعدد من التغريدات المتواصلة، مشيرة إلى أن الهجوم عليها استمر لمدة عام.

ونوهت إلى أنه قد صدر حكم من المحكمة في الحق العام بإغلاق حساب المغردة التي شنّت الهجوم عليها قبل عدة شهور. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن الأربش كانت قد توعدت في وقت سابق بملاحقة المتورطات في التشهير بها قضائياً بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

كوثر الأربش تعلن صدور حكم نهائي ضد مغردة أساءت لها

أخبار محلية
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