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أخبار محلية > أبرز المحبة المتبادلة بين كل مَن يعيش في المملكة.. فيلم قصير بعنوان “التسامح منا وفينا”
25/07/2020   9:40 ص

أبرز المحبة المتبادلة بين كل مَن يعيش في المملكة.. فيلم قصير بعنوان “التسامح منا وفينا”

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أطلق مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيلماً قصيراً بعنوان “التسامح منا وفينا”، سلّط من خلاله الضوء على قيمة التسامح والمحبة والاحترام المتبادل بين كل مَن يعيش على أرض المملكة.

وجاء الفيلم استمراراً لتعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام الاختلاف والتنوع، والتي أصبحت نهجاً لأطياف المجتمع الذي اتصف بالتسامح مع الآخرين وأصبح منفتحاً مع العالم ويتفاعل ويتعاطى مع كل شيء ويقبله دون تمييز.

ويبرز الفيلم صوراً مختلفة عن التسامح والتعايش بين أطياف المجتمع، ويُظهر مدى احترامهم وقبولهم للمختلفين معهم في ظل التنوع الكبير بين ملايين المقيمين على أرضه من مختلف دول العالم بعيداً عن التمييز والفرقة والكراهية.

وفق “أخبار 24”.

أبرز المحبة المتبادلة بين كل مَن يعيش في المملكة.. فيلم قصير بعنوان “التسامح منا وفينا”

أخبار محلية
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