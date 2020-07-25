شاهد.. كيف تعمل غرفة التحكم والمراقبة بالمسجد الحرام؟

سلّط تقرير تلفزيوني الضوء على آلية عمل غرفة التحكم والمراقبة بالمسجد الحرام، والتي تساعد على التحكم بالأنظمة الكهربائية والميكانيكية.
وأوضح التقرير الذي نشرته قناة “الإخبارية”، أن النظام يتكون من أجزاء داخل غرفة التحكم مثل الحاسب الآلي ووحدة المعالجة واللوحة الاسترشادية والطابعات التي تعمل بشكل تلقائي على طباعة التقرير في حال حدوث أي خلل بالنظام.
وأضاف أن الأجزاء الخارجية موزعة في أنحاء المسجد الحرام وتعتمد على حساسات ولوحات التحكم والتي تتم مراقبتها من قِبل مهندسين سعوديين متخصصين على مدار الساعة، مبيناً أنه في حال حدوث خلل يتم إصلاحه في حينه.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه في حال وجود خلل في النظام الأساسي يتم الانتقال إلى النظام الاحتياطي تلقائياً أو يدوياً، كما أن النظام موصّل بوحدة الطاقة غير المنقطعة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عنه.
فيديو | #الإخبارية ترصد آلية العمل في غرفة التحكم والمراقبة بالمسجد الحرام pic.twitter.com/eGCHkbp6Pp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2020