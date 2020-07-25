نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بعد أنباء مفاوضة الهلال له.. الطريس يضع شرطه للاستمرار مع الاتفاق
25/07/2020   3:01 م

بعد أنباء مفاوضة الهلال له.. الطريس يضع شرطه للاستمرار مع الاتفاق

+ = -
1340

أفادت مصادر بوضع لاعب الاتفاق، فواز الطريس، شرطاً الحصول على 3 ملايين ريال في الموسم الواحد مقابل تجديد عقده مع ناديه.

وأشارت المصادر وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أن اللاعب لم يوافق على عرض الاتفاق بمنحه 1.5 مليون ريال في الموسم وطالب بـ 3 ملايين وهو العرض الذي رفضته الإدارة لكون السقف الأعلى هو 1.8 مليون ريال.

ونوهت المصادر إلى أن عقد اللاعب صاحب الـ 23 عاماً يُتيح له دخول الفترة الحرة خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ حيث يتبقى به موسم.

وكانت مصادر قد أوضحت أن إدارة نادي الهلال تسعى خلال الفترة الحالية للحصول على توقيع لاعب الاتفاق فواز الطريس.

بعد أنباء مفاوضة الهلال له.. الطريس يضع شرطه للاستمرار مع الاتفاق

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103756.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.