بعد أنباء مفاوضة الهلال له.. الطريس يضع شرطه للاستمرار مع الاتفاق

أفادت مصادر بوضع لاعب الاتفاق، فواز الطريس، شرطاً الحصول على 3 ملايين ريال في الموسم الواحد مقابل تجديد عقده مع ناديه.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أن اللاعب لم يوافق على عرض الاتفاق بمنحه 1.5 مليون ريال في الموسم وطالب بـ 3 ملايين وهو العرض الذي رفضته الإدارة لكون السقف الأعلى هو 1.8 مليون ريال.
ونوهت المصادر إلى أن عقد اللاعب صاحب الـ 23 عاماً يُتيح له دخول الفترة الحرة خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ حيث يتبقى به موسم.
وكانت مصادر قد أوضحت أن إدارة نادي الهلال تسعى خلال الفترة الحالية للحصول على توقيع لاعب الاتفاق فواز الطريس.