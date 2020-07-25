“البروفة استمرت لـ 3 ساعات”.. تعرف على كواليس فيديو تجديد غوميز للهلال

أبدى قائد فرقة الدرعية للفنون الشعبية، عتيق بن صالح، سعادته برؤية العرضة الشعبية الهلالية الخاصة بتجديد عقد اللاعب الفرنسي غوميز ووصولها لموطن اللاعب.
وأشار بن صالح وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أن مقطع الفيديو الذي نشرته حسابات نادي الهلال على مواقع التواصل لتجديد عقد غوميز استغرقت “البروفة” الخاصة به أكثر من 3 ساعات؛ حيث تم تصويره في استديو مُصمم على أنه منزل شعبي.
وأتم قائد فرقة الدرعية، حديثه بالإشارة إلى أن الجميل في مقطع الفيديو أيضاً ابتسامة غوميز ومشاركته فرقته المكوّنة من 13 عضواً الرقص، مضيفاً: “سعيد بمشاركتي في هذا العمل فأنا مُشجع هلالي والمقطع حظي بردة فعل جماهيرية واسعة ووصلتني اتصالات كثيرة، فخور أيضاً بأن هذا العمل الشعبي سيصل إلى فرنسا إثر شعبية غوميز”.
وجاء تقديم نادي الهلال لتجديد عقد لاعبه الفرنسي بظهوره وهو يرقص بطريقة الفن السامري وهو فن غنائي شعبي من الفلكلورات القديمة في المملكة.
وشارك غوميز مع الهلال في الموسم الحالي 2019/2020 بـ21 مباراة ببطولة الدوري، مسجلاً 14 هدفاً وصانعاً 4 لزملائه خلال 1446 دقيقة لعب.
وكان نادي الهلال قد تعاقد مع غوميز في صيف عام 2018 بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث قادماً من صفوف غلطة سراي التركي.