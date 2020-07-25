نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الاتفاق تم مع فهد بن نافل”.. الهلال يُعلن تفاصيل تجديد عقد غوميز
25/07/2020   3:02 م

“الاتفاق تم مع فهد بن نافل”.. الهلال يُعلن تفاصيل تجديد عقد غوميز

+ = -
1249

أعلن نادي الهلال توصل مجلس إدارته برئاسة فهد بن سعد بن نافل لاتفاق مع المحترف الفرنسي بصفوف فريقهم بافيتيمبي غوميز على إجراءات تجديد تعاقده.

وأشار نادي الهلال عبر بيان رسمي صادر عنه مساء اليوم الجمعة إلى أن عقد لاعبه غوميز سيمتد حتى 2022.

ونوه الهلال إلى أن مراسم تجديد عقد غوميز تمت في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي.

وشارك غوميز مع الهلال في الموسم الحالي 2019/2020 بـ 21 مباراة ببطولة الدوري، مسجلاً 14 هدفاً وصانعاً 4 لزملائه خلال 1446 دقيقة لعب. وفق “أخبار 24”.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع غوميز في صيف عام 2018 بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث قادماً من صفوف غلطة سراي التركي.

“الاتفاق تم مع فهد بن نافل”.. الهلال يُعلن تفاصيل تجديد عقد غوميز

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103762.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.