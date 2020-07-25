“الاتفاق تم مع فهد بن نافل”.. الهلال يُعلن تفاصيل تجديد عقد غوميز

أعلن نادي الهلال توصل مجلس إدارته برئاسة فهد بن سعد بن نافل لاتفاق مع المحترف الفرنسي بصفوف فريقهم بافيتيمبي غوميز على إجراءات تجديد تعاقده.
وأشار نادي الهلال عبر بيان رسمي صادر عنه مساء اليوم الجمعة إلى أن عقد لاعبه غوميز سيمتد حتى 2022.
ونوه الهلال إلى أن مراسم تجديد عقد غوميز تمت في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي.
وشارك غوميز مع الهلال في الموسم الحالي 2019/2020 بـ 21 مباراة ببطولة الدوري، مسجلاً 14 هدفاً وصانعاً 4 لزملائه خلال 1446 دقيقة لعب. وفق “أخبار 24”.
وكان نادي الهلال قد تعاقد مع غوميز في صيف عام 2018 بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث قادماً من صفوف غلطة سراي التركي.