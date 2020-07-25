وجه المهاجم الفرنسي لاعب الهلال بافيتيمبي جوميز رسالة لجماهير النادي، عقب تجديد تعاقده مع الفريق.
وكتب جوميز عبر تويتر:” شكرا.. يسعد الأسد بالبقاء في الهلال لمدة عامين آخرين ومعرفة المزيد عن الثقافة السعودية”.
وأضاف:” أنا فخور جدًا لكوني جزءًا من أكبر نادٍ في آسيا “.
وقبل ساعات، أعلن نادي الهلال تمديد عقد جوميز لمدة عامين إضافيين، الجمعة، ليستمر هداف الفريق الأول لكرة القدم بقميصه حتى موسم 2022.وفق “أخبار 24”.
وكان جوميز قد انتقل إلى الهلال مطلع موسم 2018-2019 قادماً من غلطة سراي، وساهم في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وحصل عندها هداف البطولة، وأفضل لاعبيها.
وسجل جوميز 21 هدفاً على صعيد دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويملك حالياً 14 هدفاً.