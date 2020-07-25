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أخبار محلية > بالصور.. السفير الصيني وزوجته يزوران “جبل الفيل” في العلا
25/07/2020   5:02 م

بالصور.. السفير الصيني وزوجته يزوران “جبل الفيل” في العلا

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زار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، تشن وي تشينغ، مدينة العلا لاستكشاف معالمها التراثية، والتعرف على حضارتها الضاربة في جذور التاريخ.

ونشر “تشينغ وي” صورة له برفقة زوجته من أمام “جبل الفيل” بصحراء العلا، وقارن بينه وبين “جبل الفيل” في الماء، وهو أحد المعالم السياحية المعروفة في الصين.

وجبل الفيل معلم سياحي على شكل كتلة صخرية تشبه الفيل، يقع في منطقة متسعة تكسوها الرمال الذهبية ومحاطة بمجموعة من الجبال على بعد 7 كيلومترات إلى الجهة الشرقية من محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة.

ويعد جبل خرطوم الفيل في الصين، أحد المعالم السياحية التي تشتهر بها مدينة قويلين، المعروفة بمناظرها الطبيعة الخلابة وجوها المعتدل.

صور.. السفير الصيني وزوجته يزوران "جبل الفيل" في العلا

صور.. السفير الصيني وزوجته يزوران "جبل الفيل" في العلا

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. السفير الصيني وزوجته يزوران “جبل الفيل” في العلا

أخبار محلية
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