فيديو نادر لوقوف حجاج بيت الله الحرام في عرفات قبل 85 عامًا

وثّق تسجيل مصور مشاهد نادرة لوقوف حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك في موسم حج 1356هـ الموافق 1938م.
ويعكس الفيديو الذي نشره حساب “نوادر من التاريخ”، مشاهد من حياة الحجاج في الأراضي المقدسة في ذلك الوقت، حيث يستقلون الدواب من الأحصنة والجمال في حركتهم وتنقلهم، والتي تحمل أيضًا أمتعتهم ومؤنهم للمدة التي سيقضونها في مكة المكرمة.
كما يوثق المشاهد الإيمانية الرائعة، حيث تلهج ألسنة الحجيج بالدعاء لرب العالمين من هذا المشعر المبارك، وهم ينتشرون بين أرجائه وفوق جبل الرحمة، مبتهجين بأن منّ الله عليهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وذلك في ظل هطول الأمطار.
مرئي ||
فيديو تاريخي لـ وقوف حجاج بيت الله في عرفات ..
تم تصوير الفيديو وإنتاجه عام ١٣٥٦هـ / ١٩٣٨م .. قبل ٨٣ سنة تقريباً ..
من أجمل ما رأيت .. pic.twitter.com/WxqPiXklGH
— نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) August 23, 2018
وفق “أخبار 24”.