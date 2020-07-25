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أخبار المناطق > “العارضة” تُسجل أعلى معدل لهطول الأمطار خلال 24 ساعة ‏الماضية
25/07/2020   5:04 م

“العارضة” تُسجل أعلى معدل لهطول الأمطار خلال 24 ساعة ‏الماضية

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (السبت)، تسجيل “العارضة” بمنطقة جازان أعلى معدل لهطول الأمطار بالمملكة ‏ خلال 24 ساعة ‏الماضية، بواقع 52 ألف ملم.‏

وقالت الوزارة إن حجم السيول الواردة لسدود منطقة مكة المكرمة ‏بلغت أكثر من 108آلاف ملم، وسد العيص بمنطقة المدينة ‏المنورة حوالي 226ألف ملم، وسد جازان 2.3مليون ملم، ‏بإجمالي 2.6 مليون م3.‏

وأوضحت محطات الرصد ‏الهيدرولوجي التابعة للوزارة أن طريقة التسجيل تتم عبر قياس ‏حجم الأمطار يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا لليوم السابق، ‏وحتى التاسعة من صباح اليوم التالي، وللإطلاع على تفاصيل كميات الأمطار بمدن المملكة المختلفة في نشرة الأمطار اليومية.‏ وفق “أخبار 24”.

“العارضة” تُسجل أعلى معدل لهطول الأمطار خلال 24 ساعة ‏الماضية

أخبار المناطق
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