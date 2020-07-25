“العارضة” تُسجل أعلى معدل لهطول الأمطار خلال 24 ساعة ‏الماضية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (السبت)، تسجيل “العارضة” بمنطقة جازان أعلى معدل لهطول الأمطار بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية، بواقع 52 ألف ملم.
وقالت الوزارة إن حجم السيول الواردة لسدود منطقة مكة المكرمة بلغت أكثر من 108آلاف ملم، وسد العيص بمنطقة المدينة المنورة حوالي 226ألف ملم، وسد جازان 2.3مليون ملم، بإجمالي 2.6 مليون م3.
وأوضحت محطات الرصد الهيدرولوجي التابعة للوزارة أن طريقة التسجيل تتم عبر قياس حجم الأمطار يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا لليوم السابق، وحتى التاسعة من صباح اليوم التالي، وللإطلاع على تفاصيل كميات الأمطار بمدن المملكة المختلفة في نشرة الأمطار اليومية. وفق “أخبار 24”.