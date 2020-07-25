“التحلية” و”المياه” توضحان سبب انخفاض إمدادات المياه المحلاة لمدن المنطقة الشرقية

أوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، سبب انخفاض كميات إمدادات المياه المحلاة المخصصة لمدن المنطقة الشرقية.
وأبانت المؤسسة وإدارة المياه بالمنطقة، في بيان مشترك اليوم (السبت) أن الانخفاض يرجع لنقص في إنتاج المياه من محطة شركة الجبيل للماء والكهرباء (جواب)، والذي أدى بدوره إلى انخفاض حصة المياه المخصصة لبعض مدن المنطقة بمقدار يصل إلى 67 ألف متر مكعب باليوم، وهو ما يوازي 13٪ من إجمالي الحصة المقررة لإمدادات المياه إلى مدن المنطقة الشرقية من محطة “جواب” بمقدار 500 ألف متر مكعب يوميًا.
وعزا البيان، النقص الناتج في المياه إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وتأثيرها على العمليات الفنية لمراحل التحلية؛ هو السبب الذي أدى إلى هذا الخفض في المياه المنتجة.
وأشار إلى أنه يجري حالياً بذل كل الجهود لتقليص الفاقد، واستمرار الإمداد دون انقطاع عن طريق استخدام الخزن التشغيلي ومياه الآبار، وهذا قد يؤثر بشكل ملحوظ على جودة المياه التي يستقبلها العملاء. وفق “أخبار 24”.
وأكد البيان أهمية تعاون المستفيدين في المحافظة بترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة المؤقتة، مشيراً إلى مواصلة التنسيق لإيجاد الحلول للمشاكل الفنية لإنتاج المياه حسب الطاقة التصميمية للمحطة، والمحافظة على إمدادات المياه إلى مدن المنطقة حسب الحصص المقررة.