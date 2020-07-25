بدأ توافد ضيوف الرحمن من خمس مدن مختلفة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، وذلك لأداء فريضة الحج لهذا العام 1441هـ، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم.
ووصل الحجاج إلى المطار من خمس مدن، هي المدينة المنورة، والرياض، وأبها، وتبوك، وجازان، حيث تم توفير مسار خاص لهم عند الوصول لإنهاء الإجراءات، وذلك لضمان سلامتهم والإسراع من عملية تسكينهم في مكة المكرمة.
ويخضع الحجاج بدءا من اليوم وحتى الثامن من شهر ذي الحجة لـ”العزل المؤسسي”، وذلك قبل توجههم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد شددت على اتباع إجراءات الوقاية خلال استقبال ضيوف الرحمن، وذلك لضمان وصولهم إلى الحافلات المخصصة لنقلهم بسلاسة وسرعة.
وفق “أخبار 24”.