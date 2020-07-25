“الأرصاد” تطلق تنبيهات وإنذارات عن هطول أمطار وسحب رعدية على عدد من المناطق

أطلقت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات وإنذارات عن هطول أمطار وظهور سحب رعدية في 7 مناطق.
وجاءت مناطق هطول الأمطار وظهور السحب على النحو التالي:
-هطول أمطار رعدية على الدرعية والحريق والدوادمي وعفيف والغاط والمزاحمية وثادق بمنطقة الرياض تستمر حتى الساعة 9 مساء.
– ظهور سحب رعدية ممطرة على حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا بالمنطقة الشرقية من 7- 9 مساء.
– ظهور سحب رعدية ورياح نشطة على الوجه وأملج وضباء بمنطقة تبوك من 7-9 مساء.
– هطول أمطار رعدية على الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق بمنطقة حائل تستمر حتى 9 مساء.وفق “أخبار 24”.
– هطول أمطار رعدية على الأسياح والبدائع والبكيرية والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء والصقور وعنيزة وعيون الجواء وعقلة وضرية بمنطقة القصيم تستمر حتى 9 مساء.
– ظهور سحب رعدية على بدر وينبع بالمدينة المنورة من 7 – 9 مساء.
– ظهور سحب رعدية وتدني مستوى الرؤية على محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة حتى 9 مساء.