قالت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الإسكان إن المقابل المالي لجميع العقود السكنية الموثّقة على الشبكة أصبح ثابتا، سواء كان العقد جديدا أو متجددا.

وأوضحت أن المقابل المالي للعقد السكني هو 125 ريالا للعقد الواحد، عن كل سنة.

"إيجار" توحد المقابل المالي لتوثيق العقد السكني على الشبكة

وفق “أخبار 24”.