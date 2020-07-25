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أخبار محلية > هل زيادة الإصابات بكورونا عالمياً مقلقة؟ استشاري أمراض معدية يجيب
25/07/2020   8:45 م

هل زيادة الإصابات بكورونا عالمياً مقلقة؟ استشاري أمراض معدية يجيب

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أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبد الإله المحيا، أن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الأيام القليلة الماضية لا تمثل قلقًا على مستقبل الحالات في المملكة.

وأوضح، خلال حديث لـ”الإخبارية”، أن المملكة لن تتأثر بالوضع العالمي، خاصة أن هناك خططا استباقية من النظام الصحي تساعد على التعامل مع مستجدات كورونا داخل البلاد.

وأشار إلى أن زيادة حالات الإصابة على مستوى العالم أمر متوقع، مؤكدًا أنه لن يتوقف انتقال العدوى بين البشر ما لم يكن هناك لقاح معتمد لمكافحة الفيروس.

وأرجع زيادة الحالات إلى اتخاذ بعض الدول على مستوى العالم قرار العودة الجزئية لنمط الحياة الطبيعي، كما أكد أن القدرة الصحية أي بلد على التعامل مع المرض هي التي تحدد مدى القلق الذي قد يمثله ارتفاع أعداد الإصابات. وفق “أخبار 24”.

وكانت أعداد الإصابات بكورونا على مستوى العالم قد تجاوزت الـ15 مليون مصاب، كما تم تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة مؤكدة حول العالم خلال يوم واحد.

هل زيادة الإصابات بكورونا عالمياً مقلقة؟ استشاري أمراض معدية يجيب

أخبار محلية
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