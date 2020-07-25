نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ‏”الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة بنسبة 130% ‏بعسير و33% بالجوف‏
25/07/2020   8:46 م

‏”الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة بنسبة 130% ‏بعسير و33% بالجوف‏

+ = -
638

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في ‏كل من مستشفيات عسير بنسبة 130 %، والجوف بنسبة ‏‏33 %، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ‏في المنطقتين، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية‎ .‎

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما أعلنته مؤخرًا ‏عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، خلال 90 يومًا ‏في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة.‏

وأشارت إلى أن زيادة سعة أسرة العناية المركزة تهدف لتوفير ‏أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا ‏لتطبيق أعلى معايير الوقاية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية ‏للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد 19″‏‎ وفق “أخبار 24”. .‎

‏”الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة بنسبة 130% ‏بعسير و33% بالجوف‏

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103801.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.