‏”الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة بنسبة 130% ‏بعسير و33% بالجوف‏

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في كل من مستشفيات عسير بنسبة 130 %، والجوف بنسبة 33 %، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقتين، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية .
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما أعلنته مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3000 سرير عناية مركزة، خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن زيادة سعة أسرة العناية المركزة تهدف لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد 19″ وفق “أخبار 24”. .